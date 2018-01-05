Friday, January 5th, 2018 | Posted by

西爪哇地方警局将动员21438警员
维护西爪哇地方首长选举安全措施

西爪哇地方警察长阿贡警察少将

西爪哇地方警察长阿贡警察少将

 

【万隆安达拉网】西爪哇地方警察局针对2018年进入政治年的筹备，计划将启动21438警员全力维护地方首长选举安全措施。

我们已对此政治年度准备就绪，我们将动员21438警员确保维护各地方进行的地方首长选举的治安。”西爪哇地方警察长阿贡（Agung Budi Maryoto）警察少将在西爪哇省万隆市Gasibu广场出席警察聚会活动时如此说道。

阿贡警察少将表示，这是为顺利2018年全国同步举行的地方首长选举。依计划，有2700国军将协助警员在投票站确保安全。

其实在投票站经常发生冲突场上局面混乱，不过民众希望选举能在和平的氛围中顺利举行。

我认为人民在投票时是经常发生冲突，而在西爪哇省的投票站共有60.000个。”阿贡警察少将这样表示。

阿贡警察少将认为，我们计划在经常发生冲突的投票站启动警察机动武装部队（Brimob）和国军。

以上是暂时的计划可以随时改变，意思是预先看当日的状况，因为我们到迄今未知候选人，所以我们对此政治年的筹备和平举行。”阿贡警察少将说道。

阿贡警察少将对2018年地方首长选举表示乐观，因为我很有信心人民对政治年度成为人民年会，人民能根据自己的理智选出一组最适合的西爪哇地方候选人，并不是为冲突事件。

我相信西爪哇人民都遵守宗教及有礼貌的态度，人民都希望，2018年西爪哇地方首长选举顺利举行。”阿贡警察少将说。

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