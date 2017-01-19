Thursday, January 19th, 2017 | Posted by

西爪哇地方警察
已提升哈比亵渎班渣西拉案至调查程序

图为捍卫伊斯兰阵线（FPI）头目哈比（Rizieq Shihab）

图为捍卫伊斯兰阵线（FPI）头目哈比（Rizieq Shihab）

【雅加达罗盘报19日讯】西爪哇地方警察已提升捍卫伊斯兰阵线（FPI）头目哈比（Rizieq Shihab）涉嫌亵渎班渣西拉案至调查司法程序。在这宗亵渎案件，我国第一任总统苏加诺之女苏玛娃蒂苏加诺普特里（Sukmawati Soekarnoputri）向警方举报捍卫伊斯兰阵线头目哈比（Rizieq Shihab）亵渎建国五原则班渣西拉。

目前警方已把哈比亵渎建国五原则班渣西拉案件至调查程序。”西爪哇地方警察公共关系主任尤斯利（Yusri Yunus）警察上校周四（19/01）在万隆如是说道。

调查哈比的公函已经发出去。然而，接受调查哈比并不意味着他已被列为犯罪嫌疑人。

此外，警方还要调查几位相关证人，在调查中提升到审查阶段或还没调查必须完成具备调查案件。

警察总部公共关系部主任波伊拉弗利阿马尔（Boy Rafli Amar）说，发布的调查命令书（sprindik）不会直接将证人列为犯罪嫌疑人。

调查人员需要专家证人证言的证据，并在案件制定。如果案件中发现有任何犯罪行为，才能确定犯罪嫌疑人。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=173433

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