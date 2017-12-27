Wednesday, December 27th, 2017 | Posted by

西爪哇南安由地方警察
破获伪造燃油假冒犯罪集团

西爪哇地方警察长阿贡（Agung Budi Maryoto）警察少将。

西爪哇地方警察长阿贡（Agung Budi Maryoto）警察少将。

【万隆安塔拉新闻网1226日讯】西爪哇南安由（Indramayu）地方警察 破获 伪造燃油假冒犯罪集团。

根据披露的信息，警方成功地逮捕了一名住在西爪哇南安由县伪造燃油假冒犯罪分子的MN。西爪哇地方警察长阿贡（Agung Budi Maryoto）警察少将周二（1226日）在万隆如是说道。

犯罪分子用凝结和漂白等各种化学物质进行伪造燃油假冒的犯罪行为。“犯罪分子将200升冷凝液，25公斤漂白剂和乳化剂的原料与原来的Pertalite混合在一起。”阿贡在西爪哇警察总部如是表示。

据阿贡说，犯罪分子在南安由县的一些小型加油站（SPBU）出售价值7600盾的燃油销售。MN20176月至201712月一直在做伪造燃料加工。

犯罪分子已经卖出4.8吨的假冒燃油给南安由小型加油站。假冒燃油收入达到每月840万盾。”阿贡补充说。

阿贡说，在披露这宗案件时，警方取得了29桶含有20升成品油的水果罐头，7袋用于净化的化学粉，一罐含20公升绿色的水果罐头。

我们正在进一步调查其他的肇事者，MN将面临着六年的监禁。”阿贡警察少将如是说道。

 

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  • 伪造

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