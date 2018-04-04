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西爪哇伊斯兰学者拜会佐科威总统

抱怨许多法律无法在地方实施

【雅加达罗盘报新闻网4月03日讯】来自西爪哇的数十位学者于周二（4月3日）在雅京国家宫会见佐科威总统。在闭门会议上，学者向佐科威发表了一些评论。评论焦点引人关注的是最近万隆市发生针对儿童的猖獗暴力事件。

“在万隆有一个儿童被虐待的问题，其实已经有保护儿童法律，但没有实行。”西爪哇伊斯兰学者理事会主席拉赫马特（Rachmat Syafei） 周二（4月3日） 对记者如是说道。

“很多法律都无法在各地方实施。对于针对儿童的猖獗暴力事件，总统也认为必须依法就办和采取严厉的步骤。” 拉赫马特如是说道。

此外，拉赫马特继续指出，这些学者还强调了西爪哇发生的健康问题，如卫生和饮用水健康。 据他介绍，卫生部和卫生管理局需要更好地为人民服务。

除了讨论地区问题外，拉赫马特还说没有政治相关的谈判，比如支持佐科威提名一些政党重返2019年总统大选。

据拉赫马特说，在今天的闭门会议上，佐科威总统澄清了许多有关诽谤他问题。 例如，关于佐科威与印度尼西亚共产党有关的诽谤问题。

“所以我们有义务向公众传达不要对任何人或领导层进行诽谤行为。”拉赫马特说。