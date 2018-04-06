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西努省地方警察长Firli准将

当选肃贪会刑事犯罪组组长

【马打蓝安达拉新闻网4月05日讯】周四（4月5日）西努沙登加拉省地方警察长菲里（Firli）准将当选 肃贪会（KPK）刑事犯罪组组长。因为菲里已正式替代 已担任 国家肃毒局（BNN）局长赫鲁威纳尔戈（Heru Winarko）警察中将的职位。

“国家警察总长告诉我，肃贪会已经选举了肃贪会（KPK）刑事犯罪组组长，而选出的是西努省的我。擭TB地方警察长菲里周四（4月5日）在马打蓝对记者如是说道。

菲里在接受新闻采访时，警察总长邀请菲里于今天周五（4月6日）在雅京肃贪会红白大厦举行就职典礼。

“如果没有改变，计划将在今天周五（4月6日）在在雅京肃贪会红白大厦举行就职典礼。”菲里如是说。

菲里已正式担任肃贪会刑事犯罪组组长替代前任国家警察肃毒局局长赫鲁威纳尔戈，以取代退休的布迪瓦瑟索（Budi Waseso）警察中将。

在替换过程中，肃贪会刑事犯罪组组长代表席位将拍卖给警察、检察官和肃贪会雇员和执法人员。 在2018年3月的选拔过程中，肃贪会刑事犯罪组组长有13名候选人。 截至2018年3月底，据报有3名候选人通过了面试阶段，其中包括西努省地方警察菲里 准将，最高检查特别刑事总检察长Wisnu Baroto 和Witono检察官。