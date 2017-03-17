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西加边境又一雄伟边防站阿鲁克建成

总统冀将来成为经济发展中心与出口大门

【本报雅加达讯】佐科威总统周五（17/3）中午在西加边境三发县又主持一雄伟边防站阿鲁克（Aruk）落成仪式。

总统在致辞中希望已建成的边防站能成为经济发展中心以及国内产品出口到邻国的大门。不要总是邻国的产品进入我国，我们的产品也应该出口到邻国去，他们有鱼我们也有，他们有棕榈油，我们也有，为何我们不能出口到那边去，那样我们就能加速发展我们的边境经济。总统举例说，就像巴陶（Badau）边防站那样，我们已利用该边防站出口棕榈油，数量也相当多，70,000公吨，今年将增至120,000公吨，因此千万不可错失良机。

总统希望通过完善的基础设施和足够的配备，三发县的柑橘、胡椒与火龙果可鼓励出口。为此，总统希望地方首长如省长、县长都必须准备好当地优良的产品展开竞争，致使能为出口市场所接受。

总统示意，我们可通过古晋去到另一个国家，无所谓的，为什么不呢？我们不这样做，他们的货也一样会源源不断地涌进我们这里。