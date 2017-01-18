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西加省长女儿卡罗琳参加兰腊县长选举

【安达拉通讯社1月18日西加讯】我国政治王朝质疑的西加省科尔尼利斯（Cornelis）的女儿，西加省兰腊县候选人卡罗琳（Karolin Margret Natasa）强调参加地方首长选举并不是因为她是西加省科尔尼利斯的女儿，而是因为自己在政治界的经验和一股虔诚的企图投入为社会大众服务的热诚。

“到现在为止，仍然有不少人认为我投入西加省兰腊县地方首长选举是因为我是西加省科尔尼利斯的女儿，显然这种评价是完全不属实，其实我参加兰腊县县长选举纯粹奉命推举我政党的命令，因为我有资格和合格成为西加省兰腊县县长的好领导人。”卡罗琳周三（1月18日）在西加省兰腊县Sengah Temila区的竞选活动中如斯说。

在数百人支持者面前，卡罗琳解释说，早在2011年的兰腊县地方选举期间，斗争民主党（PDIP）中央理事会总主席美佳娃蒂·苏加诺普特里(Megawati Soekarnoputri)已经叫她参选兰腊县县长选举，只是当时自己觉得还在学习过程，时机未到，才婉拒了美佳娃蒂的邀请。

在2009年国会选举中，卡罗琳、布安·马哈拉尼(Puan Maharani)和民主党（Demokrat）苏西洛·尤多约诺公子Edhie Baskoro为三位全国获得选票最高的几位国会议员。然而，在2014年国会选举中，卡罗琳当时以全国得票率最高当选我国国会议员。

卡罗琳不仅在政治界活跃，她也在各种社团组织积极活动，因而当选为全国天主教青年社团第一女性中央理事会主席。

卡罗琳始终不忘记父母亲经常给她的教诲，她回顾说，父亲说不会留给它万贯家财，而是宝贵的知识。父亲的教诲造就了以后她在政治生涯的垫脚石，使得她的从政旅途一帆风顺。然而，卡罗琳认为，除了家庭的教育和父母亲的教诲，鼓足干劲，力争上游 才是取得成功的关键。