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西加省国家警察肃毒机构

击毙一名马来西亚籍毒枭

【坤甸安达拉新闻网11月20日讯】西加省国家警察肃毒机构（BNN）击毙一名马来西亚籍民声母AT携带总共3公斤冰毒的大毒枭。

“西加省警察不得不击毙冰毒犯罪嫌疑人，因为嫌疑人被捕时试图在恩德港（Entikong）边境地区潜逃。”西加省国家警察肃毒机构主任Nasrullah 准将周一（11月20日）在坤甸如是说道。

抓获冰毒嫌疑人的经过是在周六（11月18日）下午12时30分左右，犯罪嫌疑人AT通过恩德港国家边境潜入印度尼西亚，立即被恩德港海关官员逮捕。

“嫌疑人将被带到坤甸之后，嫌疑犯AT试图逃跑，警方却采取了击毙的行动措施而导致冰毒犯罪嫌疑人当场死亡，而另外三名嫌疑人是印度尼西亚公民。即首字母FD、UD和HS 也已经被警方拘留，他们还要再作进一步的调查。擭asrullah说。

3公斤冰毒走私案在周五（11月17日）开始发现，西加省国家警察肃毒机构逮捕了3名使用汽车运送非法物品的犯罪嫌疑人FD、UD和HS。三名嫌疑人把这些非法物品藏在汽车的风过滤器。警方还成功获得3公斤冰毒和马来西亚币的证据。