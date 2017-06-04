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被评为无力对付民间社会组织

苏西省Solok市警察局长被免职

【雅加达罗盘报新闻网6月4日讯】针对国内日益猖獗的私刑不法事件，佐科威总统已经明确表示国家绝对不允许再出现群体或民间组织以任何借口任何理由或任何方式实施非法私自对任何人施用刑罚行为，因为我们是民主法制国家，不是没有文明的野蛮国家，国有国法。因此佐科威总统已指示国家警察总长狄托·卡纳维安(Tito Karnavian)上将对社会出现的任何暴力行为，必须采取坚定果断的措施遏制或打击社会流氓行为的事件再次发生。因此狄托上将已下令全国地方警察长绝对不可以手软对付这些横行不法分子。若不敢或无力应对这群社会不法分子，国家警察总长绝对毫无犹豫撤换地方警察长。

警察总长绝对是言出必行，苏西省梭罗克市（Solok）警察局长Susmelawati Rosya中校，因被评为无能为力解决一位医生Fiera Lovita Sari遭伊斯兰捍卫者阵线（FPI）分子私刑虐待或被处罚迫害，警察总长狄托已经命令对暴力案件调查，但是当地警察却迟迟不敢对该案件处理，因此，遭警察总长狄托撤换。相信警察总长的果断决定能对其他地方警察起了警告的作用。

“我已提醒Solok地方警察长或警察局长，若他们无法或不能处理发生在Solok的暴力案件，我将免除他们的职位。” 上周五（6月2日），狄托上将参加人协议长祖尔基弗利·哈桑（Zulkifli Hasan)官邸开斋晚餐时如此对传媒记者阐明。

诚如之前媒体报道，Fiera Lovita Sari是Solok一名女医生，她因为在其脸书（Facebook）上发表她对捍卫伊斯兰阵线（FPI） 头目里兹克·西合（ Rizieq Shihab）因涉嫌色情淫秽聊天事件而被警察列为犯罪嫌犯甚至成为通缉犯，目前躲在沙特，不敢回国面对法律程序，然而因为女医生的发文，提出自己的一些看法和意见而遭到FPI追随者的报复，他们对女生恐吓威胁甚至进行人身攻击虐待，而当地警察却袖手旁观，置身事外，不敢对这群团伙采取任何有效的执法行动。