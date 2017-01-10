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被警方指涉嫌推翻政府嫌犯向国会领导投诉

【本报雅加达10日讯】几位被警方指涉嫌推翻政府阴谋的人士，周二（1月10日）来到雅京史纳延国会大厦向国会领导投诉并与国会议员召开听证会。

他们是拉玛娃蒂苏加诺普特利（Rachmawati Soekarnoputri）、Kivlan Zein、Ahmad Dhani，Firza Huzein 和Hatta Taliwang。他们由民间组织爱国律师团（ACTA）陪同。

根据TRIBUN的报导，这些犯罪嫌疑人从上午已在国会第三努山达拉大厅国会领导的会议室等候国会领导跟他们一起进行聆讯。

国会副议长法德利(Fadli Zon)与两位负责律法的第三国会委员认真的听着他们的解说。拉玛娃蒂甚至痛哭流涕希望国会领导能要求警方停止调查该案件。拉玛娃蒂表示他肯定没有推翻政府的意图。

拉玛娃蒂表示，当天她到国会大厦的目的是要提交请愿书交给印度尼西亚人民协商会议长祖尔基弗利·哈桑（Zulkifli Hasan)，要求政府回复执行1945宪法(UUD1945) 。

然而，警方于2016年12月02日把10名被指与推翻政府阴谋的人分别从他们的住所逮捕了。

国家警察总署发言人利克宛托（Rikwanto）警察准将称，警方施根据所获得情报和证据将计划推翻政府的人士逮捕。目前这个案件由雅京首都警察依法处理。