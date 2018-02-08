Thursday, February 8th, 2018 | Posted by

被肃贪会列为犯罪嫌疑人
占碑省长Zumi Zola依然出席全国地方首长工作会议

【雅加达梅毒新闻网】虽然占碑省长祖密（Zumi Zola）被肃贪会列为2018 年占碑省地方收支预算（RAPBD）贪污犯罪嫌疑人，但是祖密于昨日依然出席全国省长工作会议。

据报道，穿着巴泽红色的祖密于昨日到达Bidakara酒店，直接与内政部长 扎赫约 库莫罗（Tjahjo Kumolo）进行会谈，他们俩不久走出会议会议厅直接往礼堂走去，他们好像正在谈论一件事。

被媒体记者问及时，祖密不愿回应媒体记者的问题。昨日出席全国工作会议的有东爪哇省长Sukarwo、西爪哇省长艾哈迈德（Ahmad Heryawan）和雅京特区省长阿尼斯（Anies Baswedan）。

之前，扎赫约库莫罗谈到有关祖密被列为犯罪嫌疑人的议题，扎赫约 库莫罗认为祖密很尊重肃贪会的传唤并给予肃贪会进一步的讯息。

祖密还被列为犯罪嫌疑人，不过我深信祖密给予肃贪会正确的讯息，尤其是调查方面。” 扎赫约 库莫罗于5日在雅京中区Medan Merdeka Barat路政治法律安全统筹部办公楼如此说道。

扎赫约 库莫罗相信祖密能完成身为占碑省长的工作任务，尤其应对该贪污案件。

我确保祖密一定安排好这个工作任务。” 扎赫约 库莫罗这样表示。

扎赫约 库莫罗认为，我对地方首长领导人被列为贪污嫌疑人感到奇怪，其实佐科威和卡拉政府的工作任务已顺利完成，并已给地方首长领导人贪污的知识和惩罚。

此外，佐科威总统和政治法律安全统筹部长维兰多 也提醒地方首长领导人不要进行贪污违法行为。

其实我国具有健全的法律，若还有地方首长领导人干涉贪污案，那不是国家制度的问题，而是个人道德修养和道德知识问题。” 内政部长库莫罗如是说。

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