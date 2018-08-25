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被肃贪会列为廖内蒸汽发电厂贪污受贿犯罪嫌犯

伊德鲁斯辞去社会部长和从业党中央理事会职位

【罗盘报新闻网雅加达讯】周五（8月24日）伊德鲁斯玛尔哈姆（Idrus Marham）向佐科威总统递交了辞去社会部长职务的信函。伊德鲁斯也承认，他已经向从业党（Golkar）中央理事会总主席艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto） 提交了一封辞去从业党党中央理事会职位的辞职信。

伊德鲁斯辞职是因为他涉嫌第一廖内蒸汽发电厂（PLTU Riau-1）贪污案，而已被肃贪会（KPK）列为犯罪嫌疑犯。

“我为道德责任辞去从业党中央理事会职位，不想连累从业党的名誉。” 伊德鲁斯说。

周三（8月15日）在廖内省第一廖内蒸汽发电厂的建设合作合同案例中，伊德鲁斯曾几次接受肃贪会的调查。之前，肃贪会确定国会第七委员会副主席Eni Maulani Saragih和商人Johanes Kotjo为贿赂犯罪嫌疑人。Eni在伊德鲁斯的住邸被捕。据称，这位原从业党秘书长 收受了Eni 赠送的5亿盾贿赂钱，这是建设合作合同项目第一廖内蒸汽发电厂承担的2.5％承诺费的一部分。该费用是由Blackgold Natural Resources Limited的股东Johannes Budisutrisno Kotjo提供。据称，行贿是为了使第一廖内蒸汽发电厂建设有关的合作签署过程顺利进行。