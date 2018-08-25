Saturday, August 25th, 2018 | Posted by

被肃贪会列为廖内蒸汽发电厂贪污受贿犯罪嫌犯
伊德鲁斯辞去社会部长和从业党中央理事会职位

 

原社会部长和原从业党中央理事会秘书长伊德鲁斯•玛尔哈姆

原社会部长和原从业党中央理事会秘书长伊德鲁斯•玛尔哈姆

 

【罗盘报新闻网雅加达讯】周五（824日）伊德鲁斯玛尔哈姆（Idrus Marham）向佐科威总统递交了辞去社会部长职务的信函。伊德鲁斯也承认，他已经向从业党（Golkar）中央理事会总主席艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto） 提交了一封辞去从业党党中央理事会职位的辞职信。

伊德鲁斯辞职是因为他涉嫌第一廖内蒸汽发电厂（PLTU Riau-1）贪污案，而已被肃贪会（KPK）列为犯罪嫌疑犯。

我为道德责任辞去从业党中央理事会职位，不想连累从业党的名誉。” 伊德鲁斯说。

周三（815日）在廖内省第一廖内蒸汽发电厂的建设合作合同案例中，伊德鲁斯曾几次接受肃贪会的调查。之前，肃贪会确定国会第七委员会副主席Eni Maulani Saragih和商人Johanes Kotjo为贿赂犯罪嫌疑人。Eni在伊德鲁斯的住邸被捕。据称，这位原从业党秘书长 收受了Eni 赠送的5亿盾贿赂钱，这是建设合作合同项目第一廖内蒸汽发电厂承担的2.5％承诺费的一部分。该费用是由Blackgold Natural Resources Limited的股东Johannes Budisutrisno Kotjo提供。据称，行贿是为了使第一廖内蒸汽发电厂建设有关的合作签署过程顺利进行。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=223747

Posted by on Aug 25 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added