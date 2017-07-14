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被查罗特委任为雅京北区市长

Husein Murad称无需适应期 马上投入工作战场

【雅加达罗盘报新闻网7月13日讯】周四（7月13日）雅京特区省长查罗特 赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）委任侯赛因（Husein Murad） 为雅京北区市长。就职典礼后，侯赛因称，他无需与雅京北区和民众适应环境，而将马上投入工作战场。

“我已非常熟悉雅京北区的环境，无需适应期，我可以直接投入工作战场。”侯赛因周四（7月13日）在雅京市政厅如是说道。

当问及有关执行优先方案，侯赛因称，雅京北区省府将实现雅京中央省府的计划。因为雅京北区是行政区全省的执行者。侯赛因说在他的领导下，雅京北区市政府将重点放在包括住宅的 5项应用秩序，即交通规则、摊贩秩序，示威游行秩序和垃圾秩序。

“按照雅京特区省长的指示，我们将关注这5项秩序，也就是说，5项秩序应该在现场实施。”侯赛因如是说道。

在开展雅京北区秩序时，侯赛因承认他将接近和说服社会民众。据胡赛因介绍，雅京北区市民和雅京其他地区市民的性格大同小异。

侯赛因是一名被雅京省长查罗特宣誓就职的官员。之前，侯赛因是雅京特区地方赈灾机构（BPBD）主任。取代胡赛因位置的是雅京税收和惩戒副主任Wahyu Haryadi。

雅京居民希望侯赛因市长能履行承诺，已实际行动和亮丽的政绩秀给雅京居民，而不是典型新官上任三把火的雅京特区公务员行为。