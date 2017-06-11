Sunday, June 11th, 2017 | Posted by

被指涉嫌食盐进口贪污案
国盐公司总经理Achmad Boediono被警察逮捕

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国盐公司（PT Garam）总经理艾哈迈德布迪约诺（Achmzd Boediono)（中），海洋与渔业部长苏西(Susi Pudjiastuti) (左）和东努省（NTT）省长Frans Lebu。

 

【雅加达tirto.新闻网6月11日讯】 国有企业（BUMN）国盐公司（PT  Garam）从事盐业生产为满足本国的需要。国盐公司（PT  Garam）总经理艾哈迈德布迪约诺（Achmzd  Boediono）被指控涉嫌食盐进口7万5000吨工业盐的贪污案。目前警察刑侦局已逮捕艾哈迈德布迪约诺归案。

周日（6月11日）警察刑侦局已经在泗水盐仓库进行搜查。警察刑侦局特别经济犯罪案件局长阿贡 瑟迪亚（Agung  Setya）警察准将在警察总部如是说道。

阿贡瑟迪亚警察准将说，政府已确定2016年12月国民消费盐的需求是22万6000吨。政府已任命PT Garam为国营企业进口食用盐，以满足国家盐的需求量。

然而，PT Garam总经理艾哈迈德布迪约诺以避免10％的进口关税更改了进口工业盐的计划。预计国家蒙受35亿盾的损失。

与此同时，警察刑侦局已经把艾哈迈德布迪约诺逮捕归案，目前正在警察刑侦局扣留入狱。据称，艾哈迈德布迪约诺违反了消费者权益保护法令第62条，贪腐法令第3条，第3条和第5条的 洗钱法令，最高刑罚被判处20年有期徒刑。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=185140

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