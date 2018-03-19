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被指涉嫌贪污受贿案

北苏省哥伦打洛副县长Fadli Hasan终于被革职

【哥伦打洛Detik新闻网】通过地方国会的弹劾行动，北苏省哥伦打洛副县长Fadli Hasan职务终于被撤销。Fadli Hasan因被指涉嫌严重贪污受贿案而被地方国会议员启动的弹劾动议，经过北苏省哥伦打洛国会的全体会议审议后通过弹劾副县长职位。

据报道，Fadli Hasan被指向Asana Citra Yasa有限公司在空间规划项目过程中向该公司勒索30%的佣金。

不过哥伦打洛地方议会（DPRD）对此问题进行会议并化解找出路。通过哥伦打洛地方议会的会议中作出决定Fadli Hasan挪用为哥伦打洛副县长的职位。此外，Fadli Hasan已被哥伦打洛地方议会传召三次，但是他屡次不出席哥伦打洛地方议会的传召，当时Fadli Hasan怀疑涉嫌贪污受贿。

揊adli Hasan在哥伦打洛县长的面前承认挪用副县长的职位，当时前任宪法法院主席Mahfud MD对此案赞同。”最高法院成员Supandi如是说。

最高法院把决定书提交给内政部长察约库莫洛（Tjahjo Kumolo），最终内政部宣布2018年131.75-409的决定书有关哥伦打洛副县长Fadli Hasan终于被革职的内容。

“我刚把决定书提交给哥伦打洛县长，当时我已给Fadli Hasan爸爸Zainudin打个电话告诉这个新闻，不过Fadli Hasan爸爸耐心地接受这个新闻。”哥伦打洛省长Rusli Habibie这样表示。

哥伦打洛县长Nelson Pomalingo已接受Fadli Hasan革职的决定书，不过Nelson Pomalingo对此事也表示关心。