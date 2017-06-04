Posted by admin

被国家警察列为红色通缉犯

汀善苏丁呼吁里兹克有勇气回国面对法律程序

【雅加达罗盘报新闻网讯】印尼伊斯兰教士理事会（MUI）顾问委员会主席汀善苏丁（Din Syamsuddin）不愿评估已被国家警察列为红色通缉犯的捍卫伊斯兰阵线（FPI） 头目里兹克·西合（ Rizieq Shihab）的案件。然而，汀善苏丁提醒说，执法人员必须秉公行事处理里兹克涉嫌色情淫秽事件。

“执法机构必须秉公行事以公正的态度处理里兹克事件。如果执法机构不能秉公行事，谨慎处理里兹克事件，将会造成社会的反弹。” 汀善苏丁周三（5月31日）在雅京史纳延国会大厦对记者如是说道。

汀善苏丁说，如果不公平处理里兹克事件，执法人员将不再受到人民的信赖。此外，法律面前人人有责，每个公民都必须遵守法律。但是，汀善苏丁呼吁，作为社会民间组织领导人，里兹克理应由勇气回国面对法律程序。

捍卫伊斯兰阵线头目里兹克·西合（Rizieq Shihab）与Firza Husein被警方指涉嫌色情淫秽事件而被警察定为触犯色情淫秽法规，但是被告里兹克不敢回国面对法律程序，而是逃到沙特避风。因此，警方已将他列为通缉犯。

此前，官司缠身的里兹克已被我国第一任总统苏加诺之女苏玛娃蒂苏加诺普特里（Sukmawati Soekarnoputri）举报涉嫌污秽我国建国五原则班渣西拉，西爪哇警察已经将他列为犯罪嫌疑犯。案件目前在由西爪哇地方警察处理。

对于此事，里兹克认为这是政府透过警方在幕后操纵这宗事实。里兹克也计划提交预审有关犯罪嫌疑人的决定。

根据里兹克辩护律师，目前里兹克还在沙特阿拉伯，暂时可能不打算回国，里兹克可能向沙特当局申请延期他即将到期的签证至2018年才回国。