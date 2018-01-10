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被告人诺凡多

冀与肃贪会合作揭露电子身份证贪污案情

【雅加达1月10日讯】电子身份证贪污案（e-KTP）被告人瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）希望与肃贪会（KPK）合作揭露电子身份证贪污案情。

这意味着，通过成为正义合作者，诺凡多将公开并提及参与电子身份证嫌疑人。诺凡多将与肃贪会合作。如果肃贪会接受诺凡多的正义合作的话，肃贪会将放弃一切对诺凡多的控诉要求。

法官也可以考虑然后作出判决。不用提及洗钱刑罚（TPPU）诺凡多确实受到严重的终身刑罚。

Kumparan 新闻网记者向诺凡多的律师费尔曼（Firman Wijaya）证实。根据费尔曼说，这个计划只是先做好准备。

“我们已经完全设计好与肃贪会合作揭露电子身份证贪污案情。现在取决于诺凡多。”费尔曼周三（1月10日）对记者如是说道。

众所周知，在审判中的诺凡多被控违反了1999年第31号法第2条第1款或第3条法律修正的2001年第55条第1款至第1款第20号关于根除贪污法令。据称电子身份证贪污案使国家蒙受损失达2兆3千亿盾。