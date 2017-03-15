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行使电子身份证贪污舞弊案国会调查权

国会议员：考验政党的勇气和诚实

【雅加达安达拉通讯社3月15日讯】国会第三委员会，来自公正福利党 （PKS）的议员纳西尔（Nasir Djamil）评估，由国会副议长法赫利(Fahri Hamzah)推行的电子身份证（e-KTP）贪污舞弊案国会调查权，实际上可以测试其国会议员涉嫌电子身份证巨大贪污弊案的政党勇气和诚实。

“几乎所有在肃贪会（KPK）起诉书中榜上有名涉嫌电子身份证贪污舞弊案的政党都纷纷出来澄清，阐明自己的清白。” 纳西尔周二（14日）在雅京如斯说道。

他接着解释，在逻辑上，如果议员没有接受贿金或脏款，你不必畏惧，就大大方方让国会行使调查权，彻查电子身份证巨大贪污弊案的真相，使这起导致国家蒙受逾两兆盾的舞弊案能查到水落石出，给国民一个满意的交代。

他又说，行使国会调查权，虽然很多国会党团不赞同推进调查权，实际上调查权亦可以帮助国会恢复已经跌到低谷的贪污腐败行为的不良印象，避免国会继续腐败下去。

此前，国会副议长法德利(Fadli Zon)表示，因为很多上届国会议员和政府高官都涉嫌电子身份证巨大贪污弊案，因此他提议成立国会调查权，彻查这起震撼国民的舞弊案。

法赫利阐述，行使国会调查权将有助于彻查该舞弊案的来龙去脉，尤其是跨党派议员和前朝的内政部两被告人和其他重量级政客均卷入该案件。

从被贪污的庞大资金来看，深信这起超级贪腐舞弊案，不仅涉及到政府官员和国会议员以及官商勾结的行为或许能被揭露。法赫利补充说。