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虽然科菲法拉拢德连加烈县长Emil Dardak

PKB乐观Gus Ipul-Anas将取得胜利

【雅加达罗盘报新闻网24日讯】民族复兴党（PKB）副秘书长丹尼尔 约翰（Daniel Johan）承认，他并不担心东爪哇省长候选人科菲法 因达尔帕拉万萨（Khofifah Indar Parawansa）和东爪哇德连加烈县（Kab Trenggalek）县长埃米尔（Emil Dardak）为2018年东爪哇正副省长候选人。

民族复兴党依然乐观地与斗争民主党（PDI P）一道推举塞弗拉（Saifullah Yusuf或亲昵叫Gus Ipul）和阿卜杜拉．阿斯瓦阿纳斯（Abdullah Azwar Anas）为2018年东爪哇地方首长选举省长副省长候选人。Gus Ipul自己目前担任东爪哇副省长。 与此同时，阿卜杜拉．阿斯瓦 担任外南梦县长 。

揚KB认为Gus Ipul-Anas是当今社会的最佳东爪哇正副省长人选。”丹尼尔约翰周五（11月24日）通过短信如是表示。

丹尼尔补充说，Gus Ipul和Anas的组合对于民族团体和学生组成的东爪哇人来说是非常合适的搭档人选。据他说，Gus Ipul是习经院集团的代表。 同时，阿纳斯是民族主义组织代表也是外南梦的县长。

但是，丹尼尔并没有低估科菲法埃米尔参选东爪哇正副省长的权力。 不过，丹尼尔表示民族复兴党并不认为这两位候选人都有潜在的威胁。