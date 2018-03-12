Monday, March 12th, 2018 | Posted by

蒂蒂拟重新启动GBHN人协国家总方针

蒂蒂苏哈多（ Siti Hediati Hariyadi / Titiek Soeharto）

蒂蒂苏哈多（ Siti Hediati Hariyadi / Titiek Soeharto）

【雅加达安塔拉新闻网317日讯】刚刚获得从业党（Golkar）已正式推举为协（MPR）副议长的从业党国会议员亦是我国第二任总统苏哈多的女儿蒂蒂苏哈多（ Siti Hediati Hariyadi / Titiek Soeharto） 周日（311日）在雅京表示，她希望能重新启动国家总方针或国家建设计划（GBHN）。GBHN向来就是我国治理国家和发展社会经济的指南。

多年来我国都根据人协的GBHN执行国家方针，事实证明，根据GBHN治国都是国家政局和经济发展趋向于较稳定的形势，所以我认为有必要启动GBHN为治国方针。” 蒂蒂苏哈多在雅京国家迷你公园TMII如斯说道。

与此同时，我国第五任总统，亦是我国第一任总统苏加诺女儿，现任斗争民主党（PDIP

中央理事会总主席美佳娃蒂苏加诺普特里，上周四（38日）获得西爪哇，双木当县，Jatinangor公共管理学院（IPDN）授予的荣誉博士学位演讲上也表示应该认真考虑重启人协GBHN的治国方针政策。

 

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