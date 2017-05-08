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著名律师Hotma Sitompul称

诺凡多是电子身份证项目的关键人物

【雅加达印尼CNN 讯】我国著名律师荷玛西东布尔（Hotma Sitompul）在法庭作证时称，国会议长瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）

是采购电子身份证（e-KTP）项目的关键人物。荷玛知悉此案件是由该财团老板保罗（Paulus Tannos）

的一名成员。

周一（5月8日）荷玛西东布尔出庭作证被告Irman和Sugiharto涉嫌有关电子身份证贪污案庭审。

荷玛承认，他曾经与诺凡多在雅京君悦（Grand Hyatt）酒店讨论处理采购电子身份证项目的问题。荷玛说，讨论会议源自保罗的问题。当时，据荷玛介绍，保罗也是他的委托人曾经与其他电子身份证项目发生冲突。检察官公诉人接着问，该芯片是否来自保罗公司。然而荷玛声称不知道。

据悉，在法庭起诉书中，瑟迪亚被指在这项导致国家蒙受财物损失高达2.3兆盾的电子身份证项目中，接受5740亿盾的赃款资金。这位从业党总主席也为公司赢得了参与采购电子身份证的权利。不过，虽然在审判作证时，诺凡多否认了所有这些指控。