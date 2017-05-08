Monday, May 8th, 2017 | Posted by

著名律师Hotma Sitompul称
诺凡多是电子身份证项目的关键人物

web595e

著名律师荷玛西东布尔 (Hotma Sitompul) 出庭作证有关电子身份证贪污案庭审

 

【雅加达印尼CNN 讯】我国著名律师荷玛西东布尔（Hotma Sitompul）在法庭作证时称，国会议长瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）

是采购电子身份证（e-KTP）项目的关键人物。荷玛知悉此案件是由该财团老板保罗（Paulus Tannos）

的一名成员。

周一（5月8日）荷玛西东布尔出庭作证被告Irman和Sugiharto涉嫌有关电子身份证贪污案庭审。

荷玛承认，他曾经与诺凡多在雅京君悦（Grand Hyatt）酒店讨论处理采购电子身份证项目的问题。荷玛说，讨论会议源自保罗的问题。当时，据荷玛介绍，保罗也是他的委托人曾经与其他电子身份证项目发生冲突。检察官公诉人接着问，该芯片是否来自保罗公司。然而荷玛声称不知道。

据悉，在法庭起诉书中，瑟迪亚被指在这项导致国家蒙受财物损失高达2.3兆盾的电子身份证项目中，接受5740亿盾的赃款资金。这位从业党总主席也为公司赢得了参与采购电子身份证的权利。不过，虽然在审判作证时，诺凡多否认了所有这些指控。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=182273

Posted by on May 8 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added