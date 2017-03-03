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萨尔曼国王在国会演讲

冀加强与印尼各领域合作关系

【本报雅加达讯】沙特国王萨尔曼周四来到雅加达史纳延国会大厦发表演讲可说是一个历史性的时刻。他的话题不多，主要是围绕有关加强与印尼各领域的合作关系以及有关反恐问题。

他这次访问国会是重蹈他的前任，即费萨尔国王的覆辙，因为在1970年费萨尔国王访问印尼时，也在国会发表演讲。

在其演说中，萨尔曼国王说，这次访问印尼是对佐科威总统访问沙特的回访，他希望两国的合作愈加密切并对两国有利。同时他也提到有关全球安全问题与反恐的重要性。

他对这次访问印尼受到印尼政府和人民友好和热情的款待表示万分感谢，并表示他这次能与大家在一起感到荣幸。

他说，我们，特别是穆斯林和整个世界，现在所面临的真正挑战是恐怖主义，文明的冲突，以及缺乏对国家主权的尊重和干涉别国内政，在面对这些挑战时我们必须团结起来，进行协调，共同维护世界和平与安全。

最后，我想对尊敬的国会在促进我们两国之间的友好关系表示由衷的感谢。同时我也对两国已签署的几项合作协议与谅解备忘录表示赞赏。

出席这次萨尔曼国王在国会演讲的贵宾其中有前任总统苏西络、前任副总统特里苏特里斯诺与大印尼行动党总主席帕拉波沃。