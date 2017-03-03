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萨尔曼国王与佐科威总统

一同在Istiqlal 清真寺祈祷

【本报雅加达讯】周四中午，萨尔曼国王在国会发表演讲之后直接前往雅加达Istiqlal清真寺，佐科威总统与Istiqlal清真寺主持纳沙鲁丁.乌玛尔早已在那里恭候多时迎接沙特国王的到来。

接着三个人一起乘坐电梯来到2楼，到了二楼，萨尔曼国王直接前往供他进行祈祷的座位上。他的两边各站着佐科威总统与纳沙鲁丁.乌玛尔以及宗教部长鲁克曼哈金塞弗丁与副外长法基尔，接着他们一起进行祈祷。

祈祷结束后，萨尔曼国王直接来到贵宾留言簿签名留言。接着一名清真寺管理员对萨尔曼国王讲解有关Istiqlal清真寺的历史。他说，Istiqlal清真寺是于1961年8月24日在首任印尼总统苏加诺时代建的。Istiqlal清真寺的建设是为体现绝大多数是穆斯林的印尼民族为感谢真主把印尼人民从殖民地国家解放出来，享受独立的恩赐。Istiqlal名字的含义即是阿拉伯语中的独立。

Istiqlal清真寺刚好设在天主教堂Katedral的对面，意味着在印尼各宗教的和睦相处，代表在印尼各宗教的宽容性。

听到了清真寺管理员的解释之后，萨尔曼国王离开清真寺，与佐科威总统一起乘坐

萨尔曼国王防弹豪华轿车前往总统府。