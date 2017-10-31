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营业准字无法延长

Alexis酒店暂时解雇约1000名工作人员

【雅京综合媒体10月31日报道】因为阿尼斯-善迪在竞选2017年雅京省长副省长期间承诺若当选雅京特区地方首长将马上关闭Alexis酒店营业，因为位于雅京北区的这家酒店被质疑进行SPA洗浴按摩色情行业。

因此，为了兑现竞选承诺，当Alexis酒店营业准字（TDUP）到期并向雅京北区市政府营业单位一站式服务和投资部门在线申请（PTSP）申请延长TDUP时遭到拒绝。

周二（10月31日），Alexis酒店集团公司法律部主管丽娜（Lina Novita）举行记者招待会上向传媒称，目前公司拥有1000名员工包括600名固定的工作员工和400名临时工作员工。 其中150名是专门从事该酒店日常营业和SPA洗浴按摩休闲中心的员工。原则上该公司将遵守PTSP的立场，因此该公司也将暂时解雇所有的工作人员。

“可以确定的是该酒店停止营业后将导致很多员工失业的后遗症，这将对他们的日常生活将产生很大的社会问题。” 丽娜这样说。

何况迄今为止，Alexis酒店和洗浴按摩休闲场所，根本没有发现有任何违法行为，不可否认，任何行业都存在不完美或缺点。然而，该公司也尽量了解和试图配合雅京特区政府的决定。丽娜这样说。

Alexis酒店集团除了为雅京特区政府创造就业机会，同时也为雅京特区政府增加不少的地方政府税收，这是事实。丽娜总结说。