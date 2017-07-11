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获财政稽查署财务良好评级贿赂案

肃贪会传唤7名农村与落后地区建设及移民部高层

【雅加达罗盘报新闻网7月10日讯】 周一（7月10日）肃贪会（KPK）传召7名农村与落后地区建设及移民部高层（PDTT）获财政稽查署（BPK）及格财务评级贿赂案证人。

“6名证人在农村与落后地区建设及移民部工作，而其余1名是商人。他们被检查作为RSG嫌疑犯证人。” 肃贪会发言人费博里斯（Febri Diansyah）周一（7月10日）在确认时如是说道。

费博里斯说，被检查的2名证人是农村与落后地区建设及移民部，研究、开发教育培训和信息（Kemendes PDTT）高层官员Nunung Puji Rahayu 和Mardi。农村地区发展总秘书处（PKP）Kemendes PDTT Susi Yustina， Kemendes PDTT财务官员Adi Setianto 和2名农村发展（PDT）秘书处官员Rualul Ihwan和Deta。最后被传唤的证人是一名企业家穆罕默德Natsir。