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获得PDIP提名参选2019年国会选举

PKS创办人Yusuf Supendi溘然长逝

【罗盘新闻网8月3日讯】天有不测风云，人有旦夕祸福。刚获得斗争民主党（PDIP）提名为2019-2024年国会选举议员候选人的原公正福利党（PKS）创党元老尤淑福苏本迪（Yusuf Supendi），周五（8月3日）早晨却突然传来一个噩耗，忽然去世，震惊PKS和PDIP高层领导人。

两党高层领导人，包括斗争民主党中央理事会总主席美佳娃蒂和秘书长哈斯多克里斯迪延多也纷纷向尤淑福苏本迪家属深表哀悼并祝愿这位1958年5月15日出生于西爪哇省茂物县并获得诸多伊斯兰教徒尊重的政治人物一路走好。

尤淑福苏本迪是Partai Keadilan（公正党/PK）创办人，而PK是PKS的前身。他曾担任PKS 2004-2009年的国会议员，但是人生本无常，世事本难料，2010年他却被以伊斯兰为基本党纲的PKS开除党籍。然而，在即将来临的2019年普选，他在PDIP提名574名国会议员候选人名其中，尤淑夫的名字榜上有名，选区是西爪哇茂物县。

生前，苏本迪还表示深信，因为卓越的政绩，佐科威获得大多人民的认可和支持，因此2019年不可能出现总统更迭的可能性。