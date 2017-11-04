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获佐科威总统接见

印尼Pantekosta 基督教代表团表示支持政府纲领

昨日（ 1 1 月3 日） ， 印尼Pantekosta基督教代表团到达国家宫拜会印尼总统 佐科威， 除了提交全国工作会议邀请函外， 该基督教代表团也表示大力 支持政府纲领。

“ 我们全力支持佐科威- 卡拉 政府的执政纲领 ， 执政以来， 佐科威- 卡拉政府的政绩有目共睹并获得大多数人民的认可和支持，诸多公共基础建设项目已落实， 尤其是自东部至西部建设的高速公路， 特别是印尼东部的高速公路建设也让众多人民受惠。” 印尼Pantekosta基督教代表团主席Jacob Nahuway在媒体的提问中如斯说道。

J a c o b 承认 ， 佐科威和卡拉政府 内阁拥有的纲领让民众感到欣慰， 现在巴布亚民众可以分享到与雅加达一样的汽油价格。

J a c o b 说， 印尼Pantekosta基督教代表 团是政 府的伙伴， 并希望印尼Pantekosta基督教代表团能一致团结完与政府一心一德完成国家使命， 印尼是多种族和宗教国家， 但是我们都拥有一个殊途同归的多元化统一精神， 因此针对近来国家出现社会民众或宗教出现矛盾或摩擦问题， 我们必须保持保持冷静的心态， 共同维护国家和民族的总体利益。

J a c o b 补充说，我们提交给总统有关本月7 日至9 日 即将在雅京举行的全国工作会议邀请函外， 希望总统能出席该基督教代表团的全国工作会议。

陪同总统接见印尼Pantekosta基督教代表团有国务秘书部长帕拉迪克诺和宗教部长鲁克曼。