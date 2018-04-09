Monday, April 9th, 2018 | Posted by

茉莉芬火车与巴士相撞机械师Mustofa伤重殉职 Mustofa妻子被聘请为印尼火车公司为正式职员

【茉莉芬安达拉社讯】印尼火车公司（KAI）董事总经理艾迪（Edi Sukmoro）周六（7/4） 在茉莉芬县领导葬礼后称，在东爪哇省牙威（Ngawi）县MantinganSambirejo村与一辆卡车发生碰撞的Sancaka火车机械师Mustofa不幸罹难，其妻子将被聘请为工作人员。

我和董事局已作出决定，该决定是根据已故MustofaKAI公司的殷勤服务。由于在职责中丧生，所以他的妻子将被聘请成为该公司的工作人员。因此，该公司与Mustofa家人之间的关系不会就此中断。”艾迪接着说。

此外，Mustofa的名字也将被留念，通过在茉莉芬火车站制定一种题词，以致他的工作尽职精神可作为一个劳动模范。

Mustofa的妻子Dian Kartika Sari Utami曾在该公司工作为火车执勤人员。与Mustofa 结婚后，后来她离开火车公司，选择当家庭主妇，服务家庭和丈夫。

Mustofa是日惹至泗水的Sancaka火车机械师，周五（46日）晚上1825分左右与一辆拖挂卡车在Sambirejo发生碰撞而导致身亡。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=211585

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