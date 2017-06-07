Posted by admin

茂物罕巴朗项目贪污案 检察官要求法官判处被告人

5年有期徒刑及罚金5亿盾

【TRIBUNNEWS新闻网6月7日讯】民主党（Demokrat）苏西洛（SBY）总统执政时代的茂物县罕巴朗(Hambalang)烂尾项目贪污大案庭审过程已经进入尾声，公诉检察官要求法官判决被告朱耳马拉朗庚(Choel Mallarangeng) 5年有期徒刑及罚金5亿盾。

社会民众记忆犹新，位于西爪哇茂物县罕巴朗的现代化的教育培训中心及体育场地设施（P3SON）的项目因为牵涉多名当时执政的民主党高层党干，包括当时民主党中央理事会总会前总主席阿纳斯（Anas Urbaningrum），浪费了大量的国家资源，政府开支5360亿盾，但最终成为一片荒地烂尾工程。

佐科威总统也曾于2016年3月18日亲自到现场视察后触景伤情，当时还指示公共工程及国民住宅部 （PUPR)评估是否能重新启动该工程的可行性，值不值得继续下去。但是经过评估后，政府最后还是决定放弃这个计划。

被告朱耳马拉朗庚(Choel Mallarangeng)是民主党高层党干，时任青年与体育部长安迪．马拉朗庚(Andi Mallarangeng)的弟弟。

周三（6月7日)，公诉检察官穆哈默德（Mohamad Asri）在雅京贪腐法庭上宣读， “根据贪腐法庭所获得的证据，被告Choel Mallarangeng，涉嫌贪污罪名成立。”

经过贪腐法庭的庭审，依法证明被告Choel Mallarangeng触犯1999年第31号法律第3条，修改为2001年第20号法令第55条第1 之1 款贪污腐败刑事法典（KUHP)，证明被告Choel Mallarangeng和其哥哥Andi Mallarangeng接受了20亿盾和55万美元的贿金。

因此，检察官要求法庭法官判处被告Choel Mallarangeng 5年有期徒刑及罚金5亿盾。