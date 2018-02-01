Thursday, February 1st, 2018 | Posted by

英格兰名牌Clarks鞋店 终止所有印尼销售店

图为英格兰名牌其乐（Clarks）鞋店。

图为英格兰名牌其乐（Clarks）鞋店。

 

【雅加达点滴新闻网131日讯】PT Anglo Distrindo Antara宣布将终止英格兰名牌其乐Clarks（中文译为“其乐”）所有印尼的连锁鞋店门市业务。

Anglo Distrindo管理层的经理鲁比（Rubby Destrison）表示，Clark的销售额在20151月底或20162月初继续下滑，导致公司营业利润不可能再支撑门市的营业。

据他介绍，除了国内消费者购买力大幅下降，电子商业在线网购已成为消费者的选择，到门市购物的消费者已经非常有限了，这对门市业务造成极大的冲击。

我们的业务运行受到在线网购的极大的影响，甚至比2014年前一年下降了60％。”鲁比周三（131日）与点滴网记者如是说道。

另一方面运营成本继续上涨。所以我们认为这都是不健全的竞争。”鲁比补充说。

鲁比表示，Anglo Distrindo只持有其乐的一个主要品牌，所以企业不可能从盈利的品牌中获得补贴，而是亏损的品牌。其乐一直持续到2017年，管理层决定在今年3月份之前逐步停止营业，董事会也在2018年决定关闭销售商店和办公室。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=205261

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