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英国皇家海军”海神之子”号两栖船坞登陆舰

抵达雅加达丹戎不碌港进行友好访问

【雅加达Liputan6新闻网4月22日讯】据悉，为了协助监督南亚半岛和朝鲜半岛难于掌控局势和变幻莫测的格局，英国皇家海军“海神之子“号（HMS AlbionL-14）两栖船坞登陆舰自上周六（22日）抵达雅加达丹戎不碌港（Pelabuhan Tanjung Priok），据报道25日将离开雅加达。

HMS AlbionL-14之前在位于英国英格兰西南区域德文郡普利茅斯（Plymouth）海军基地干船坞里进行了为期2年的升级维护工作，更换了舰上的发电机、空调、照明、计算机系统，并将原来的996型E/F频对空搜索雷达换装997型Artisan轻型相控阵雷达，而近防武器系统也由守门员更换为密集阵。“海神之子“号将于2018年重返序列，以替换接下来将要进行升级维护工作的该级2号舰 “堡垒”号（HMS BulwarkL-15）。

英国驻印尼大使Moazzam Malik表示，“作为联合国安理会常任理事国，英国有必要派遣英国皇家海军舰艇，履行联合国安理会常任理事国的任务和责任，积极参与维持该地区的安全和稳定。”

本月11日，英国国防部长威廉姆森(Gavin Williamson)曾对英国《独立报》（The Independent）说，英国皇家海军派遣三艘舰艇，即HMS Albion，Sutherland和Argyll 是作为履行联合国安理会常任理事国，英国对亚太地区履行“安全与稳定”的一种承诺。 包括对朝鲜施压，必须遵守国际的制裁。

与此同时，据悉两艘法国海军舰艇亦抵达雅加达丹戎不碌港。但是没有透露此行的目的和行程安排.