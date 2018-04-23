Monday, April 23rd, 2018 | Posted by

英国皇家海军”海神之子”号两栖船坞登陆舰
抵达雅加达丹戎不碌港进行友好访问

英国海军海神之子号（HMS Albion）两栖船坞登陆舰，周日（4月22日）抵达雅加达丹戎不碌港进行为期四天的友好访问以加强印度尼西亚和英国海军之间的合作。

英国海军海神之子号（HMS Albion）两栖船坞登陆舰，周日（4月22日）抵达雅加达丹戎不碌港进行为期四天的友好访问以加强印度尼西亚和英国海军之间的合作。

 

【雅加达Liputan6新闻网422日讯】据悉，为了协助监督南亚半岛和朝鲜半岛难于掌控局势和变幻莫测的格局，英国皇家海军海神之子号（HMS AlbionL-14）两栖船坞登陆舰自上周六（22日）抵达雅加达丹戎不碌港（Pelabuhan Tanjung Priok），据报道25日将离开雅加达。

HMS AlbionL-14之前在位于英国英格兰西南区域德文郡普利茅斯（Plymouth）海军基地干船坞里进行了为期2年的升级维护工作，更换了舰上的发电机、空调、照明、计算机系统，并将原来的996E/F频对空搜索雷达换装997Artisan轻型相控阵雷达，而近防武器系统也由守门员更换为密集阵。海神之子号将于2018年重返序列，以替换接下来将要进行升级维护工作的该级2号舰 “堡垒”号（HMS BulwarkL-15）。

英国驻印尼大使Moazzam Malik表示，“作为联合国安理会常任理事国，英国有必要派遣英国皇家海军舰艇，履行联合国安理会常任理事国的任务和责任，积极参与维持该地区的安全和稳定。”

本月11日，英国国防部长威廉姆森(Gavin Williamson)曾对英国《独立报》（The Independent）说，英国皇家海军派遣三艘舰艇，即HMS AlbionSutherlandArgyll 是作为履行联合国安理会常任理事国，英国对亚太地区履行“安全与稳定”的一种承诺。 包括对朝鲜施压，必须遵守国际的制裁。

与此同时，据悉两艘法国海军舰艇亦抵达雅加达丹戎不碌港。但是没有透露此行的目的和行程安排.

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=212883

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