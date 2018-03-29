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若Gerindra赢得17个地行政方首长选举 哈欣姆称帕拉波沃

就马上宣布为2019年总统大选候选人

【雅加达点滴新闻网3月28日讯】我国2019年总统大选在即，而被视为最有可能成为另一位总统候选人，挑战佐科威的大印尼行动党（Gerindra）中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto)却迟迟不表态是否将卷土重来参加2019年总统选举。

大印尼行动党辅导委员会副主席哈欣姆佐约哈迪古苏莫(Hashim Djojohadikusumo)周三（3月28日）在雅京史纳延国会大厦向传媒表示，“若大印尼行动党能在2018年地方行政首长选举中夺得17个正副省长选区，大印尼行动党就马上宣布帕拉波沃为2019年总统选举的候选人。”

“谋事在人，成事在天，不排除任何可能性。”他接着说。

哈欣姆也坚定驳斥有关传闻帕拉波沃迟迟不宣布投入2019年总统选举是考虑到庞大的竞选经费问题。 根据哈希姆说，帕拉波沃仍然拥有足够的后勤资本重起炉灶，重返2019年总统选举。

众所周知，2018年地方行政首长选举将于6月27日全国各选区同步举行。而据悉大印尼行动党计划将于4月11日在西爪哇省茂物县圣都（Sentul）市举行的全国协商会议（Rakornas）上宣布帕拉波沃为2019年总统选举候选人。

大印尼行动党中央理事会副总主席Sufmi Dasco Ahmad也证实将于4月11日正式宣布帕拉波沃为2019年总统选举候选人。国内外普遍舆论认为2019年总统选举是帕拉波沃最后一次的机会实现“总统梦”，不然帕拉波沃的“总统梦”最终将彻底破碎。

大印尼行动党中央理事会秘书长艾哈迈德穆咋尼（Ahmad Muzani）援引帕拉波沃的话说，了解到社会公众对他的高度的期待再次参选总统大选，但是呼吁社会公众耐心等待。