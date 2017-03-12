Sunday, March 12th, 2017 | Posted by

若阿尼斯-善帝竞选经费不足
将求助于帕拉波沃

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阿尼斯.巴斯威丹(Anies Rasyid Baswedan ) 与 善帝雅戈乌诺（Sandiaga Uno）到大印尼行动党（Gerindra）中央理事会总主席帕拉波沃·苏比安多（Prabowo Subianto)私邸会谈。

 

【雅加达独立报新闻网11日讯】应对2017年雅京特区地方首长第二轮投票，雅京特区第三序号省长副省长候选人阿尼斯巴斯威丹（Anies Baswedan和善帝雅戈乌诺（Sandiaga）开始勒紧腰带筹备资金应对雅京特区现任省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）雅京第二轮投票选举。

为了纾解资金来源的压力，阿尼斯 - 善帝其中的办法是求助于大印尼行动党（Gerindra）总 主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）资金援助。此举得到了善帝雅戈的反应并在周五（10/3）和Gerindra领导人直接到雅京南区巴油兰新区访问帕拉波沃。

善帝获得信息将会有帕拉波沃进行支持募捐竞选活动。据善帝介绍，此前，帕拉波沃在2014年总统大选也曾经做过同样的募捐活动。

“我们的竞选活动经费不足，因为没有企业集团的支持，所以我们必须节省。我们要求助于帕拉波沃。”善帝周三（8/3）在阿尼斯 – 善帝助选团队如是说道。

善帝说，在竞选省长活动中，居民总是做各种资金紧缩。如在竞选活动演说时不使用舞台。不仅如此，善帝也要求帕拉波沃出来助阵竞选活动。尤其是在雅京西区和北区两个地区据说是钟万学 – 查罗特的阵营基地。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=177506

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