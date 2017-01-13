Friday, January 13th, 2017 | Posted by

若被定罪轻微过失 钟万学仍旧会入选

钟万学

钟万学

【雅加达113日讯】国会立法机构副主席（Baleg DPR）阿利夫．威波沃（Arif Wibowo）说，每位当选的候选人如果有罪判决除非被定罪轻微过失（culpa levis）以外，不能举行就职典礼。

当记者问阿利夫的看法关于在休假期的雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama ）如果在2017年雅京特区地方首长选举胜选，同时钟万学涉嫌亵渎宗教案件被雅京北区的法庭定罪，将如何。

根据阿利夫说，每一位候选人如果在地方首长选举（Pilkada）胜选，仍旧举行就职典礼。然而，犯罪的身份给他们进一步的后果，才决定是否立即永久或没有被驳回。如果在雅京特区地方首长选举钟万学当选，而法庭还没给他审判，就职典礼将如期举行。

其实因为涉嫌亵渎宗教案件控诉要求超过5年，所以不能举行就职典礼。但是如果钟万学被定罪轻微过失范畴，还是仍然能举行就职典礼。” 阿利夫周五（113日）在雅加达如此说。

与此相同，建设团结党 （PPP）第二委员会Ahmad Baidlowi说罪犯状态身份对当选的首长是否能举行就职典礼而担任省长职位。包括阿学对涉嫌亵渎宗教案件而目前还在法庭审判。

按照我国律法PKPU 9/2016年，法庭若还没到最后的判决，如果当选了阿学还是能举行就职典礼。” Ahmad Baidlowi 表示说。

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