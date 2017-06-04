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若继续纵容不法行为

佐科威：我国将沦为没有文明的野蛮国家

【玛琅罗盘报新闻网6月3日电】周六（6月3日），佐科威总统出席东爪哇省玛琅市（Kota Malang）主持由第10国立高中与国家海军合作主办的国立Taruna Nala高中（SMA Negeri Taruna Nala）成立仪式并发表主旨演讲。总统发表演讲时强力谴责近来各处出现一群团伙非法地私自对人施用刑罚的肆意不法行为。

总统表示若执法机构继续纵容这种无政府状态的粗暴不法行为，我国将很快沦为没有文明的野蛮国家。总统说，我们是法制国家，绝对不允许这种目无王法的极端分子对任何人以任何形式私刑惩罚。

“私刑是违背国家执法的原则。任何群体或社会民间组织成员，不许以任何理由或名义对任何人私刑是违背国家法律，触犯刑事法典的罪行，这绝对不能接受！若继续纵容这种不法粗暴的街头野蛮行为，我国将被视为没有文明的野蛮国家。” 周六（3日），佐科威总统参加由东爪哇玛琅穆罕默迪亚大学举办的斋月研讨会后这样说。

“任何群体，无论哪一个社会民间组织必须立即停止这种任何肆无忌惮的私刑行为。任何违法事件应该交给执法机构警察处理。”佐科威总统强调。

近日在社交网站盛传一名15岁儿童，被指在其脸书（FB）上发文，藐视已被国家警察列为色情嫌犯甚至被定为通缉犯的捍卫伊斯兰阵线（FPI） 头目里兹克·西合（ Rizieq Shihab），而遭到一群自称是FPI成员威胁，恐吓及违反基本人权的虐待，而引发社会大众的震撼，并纷纷提出抗议并要求执法机构国家警察必须将嫌犯绳之以法，绝对不可以让这些歹徒逍遥法外，我国是民主法治国家。

佐科威总统也已经下令国家警察总长狄托·卡纳维安(Tito Karnavian)上将采取坚定果断地措施维护法律和国家的尊严。

雅京首都地方警察长伊利雅宛（Iriawan）少将也明确阐明，没有群体或社会民间组织成员可以私行街头式的惩罚行为，任何私行不法行为将触犯国家刑事法典。