Posted by admin

若科菲法正式辞职

社会部长职位将成为各政党必争之地

【雅加达点滴新闻网11月27日讯】因为以正式参加2018年东爪哇省长选举，社会部长科菲法因达尔帕拉万萨（Khofifah Indar Parawansa）将致函给佐科威总统有关她辞去社会部长职务，因此社会部长职位将成为各政党必争之地。

建设团结党 （PPP）中央理事会秘书长撒尼秘书长（Arsul Sani）说，若社会部长科菲法正式辞职，PPP将不会刻意要求增加部长职位。撒尼说，对部长的真正辞呈不是法律的规定。 为此，他称科菲法采取的步骤需要被赞赏。

“如果科菲法向总统提交辞呈是事实，那么这表明科菲法获得政党的提名参选东爪哇省长选举是认真的，我们应该理解。” 撒尼周一（11月27日）通过短信向点滴新闻网如是表示。

“内阁部长职位任命是总统的特权。”这位国会（DPR）第三委员撒尼如是说道。

相关替代科菲法社会部长的职位内阁问题将提交给佐科威。因为部长选举的问题是总统的特权，尽管PPP是支持政府的政党之一。 PPP本身在佐科威工作内阁中只有一个部长，即宗教部长鲁克曼哈基姆赛义夫丁（Lukman Hakim Saifuddin）。

“我们把这件事交给总统，谈到内阁成员，PPP不会要求增加部长级职位。科菲法周一（11月27日）提交了一封辞职社会部长职位的信函给总统。” 撒尼如是说。

有关谣传科菲法将辞退社会部长职位，如果佐科威允许，斗争民主党（PDIP）准备将提议其干部填补岗位。

揚DIP有足够的干部和能力，并且已经准备好履行总统的职责。” 斗争民主党中央理事会（DPP PDIP）主席Andreas Hugo Pareira 周一（11月27日）在雅加达史纳延国会大厦如是说道。

科菲法将与东爪哇Trenggalek县长Emil Elestianto Dardak搭档参选东爪哇省长选举。 因为他们已经得到民主党（PD）和从业党（Golkar）的支持，在东爪哇地方议会（DPRD）共有24个席位。