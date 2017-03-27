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若民众没获得印尼健康卡

请向总统报告！

【雅加达讯】周六（3月25日）佐科威（Joko Widodo）

总统与其夫人伊利亚纳（Iriana）陪同下到苏北省曼特宁纳塔尔（Mandailing Natal）县进行工作访问并直接提交印尼智能卡（KIP）、印尼保健卡（KIS）、良好家庭计划卡（PKH）和副食品（PMT）给当地民众。

“接收KIS大约有706儿童，小学学生（SD）获得45万盾，中学生（SMP）获得75万盾，高中生（SMA / SMK）获得100万盾。”总统解释说。

总统说，KIP资金可以用于学校的必需用品，不要购买手机脉冲（Pulsa），如果发现使用非学校必需品KIP将被取缔。

“孕妇1-3个月每天只有2块副食品，年龄4-9个月3块副食品。对于幼儿年龄11个月每天8块副食品，年龄1-5岁每人每天12块副食品。”总统还提醒除了副食品仍然需要附加蛋白质来源，如豆腐，豆酵饼（Tempe）和鸡蛋。

“对于持有PKH的人，每年获得189万盾，每三个月可在印尼庶民银行领取。“总统继续说。

有关KIS卡可用于社会健康中心（Puskesmas）

和免费医院治疗。

“若民众没获得印尼健康卡适当的服务可以报告给县长、省长以及卫生部长妮拉穆卢克（Nila moeloek），

如果还是不行请报告给我，我会安排和采取行动。”总统如是说道。

KIS、KIP、PKH和PMT由文化与基础中等教育部长穆哈基尔·埃芬迪（Muhadjir Effendy）、卫生部长妮拉穆卢克和社会健康保险（BPJS）主任法赫米（Fahmi Idris）以象征性移交给当地民众。

陪同总统和夫人到苏北省曼特宁纳塔尔的有公共工程与住房部长巴苏基哈迪穆尔约诺（Basuki Hadimuljono）、卫生部长妮拉穆卢克、文化与基础中等教育部长穆哈基尔·埃芬迪、总统府幕僚长德登玛斯杜基（Teten Masduki）和苏北省长东姑（Erry Nuradi）进行工作访问。