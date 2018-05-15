Tuesday, May 15th, 2018 | Posted by

若国会今年六月底之前不通过反恐修订法令案
总统将发布代替法令政府条列

图为佐科威总统（中）与政法安统筹部长维兰多（右)。

图为佐科威总统（中）与政法安统筹部长维兰多（右)。

 

【雅加达罗盘报新闻网514日讯】针对国内近日来发生的恐怖分子连环袭击事件，佐科威总统希望国会尽快谈论和通过反恐修订法令草案，以便执法人员能依法执行反恐任务。

若国会不能在今年六月以前通过相关法令草案，佐科威强调将政府将发布代替法令政府条例（Perppu）。周一（514日）政法安统筹部长维兰多（Wiranto）在其雅京官邸与支持政府政党会晤后如是表示。

支持政府政党联盟表示将加速修订反恐修订法草案。在这次会议上，我们同意政府不发布代替法令政府条例。但我们希望国会与政府之间能够立即共同合作和协调有关反恐修订法草案。”维兰多说。

维兰多说，反恐怖修订法令草案已经在国会进行讨论但是迄今尚未有任何进展。

因此，政府敦促国会尽快讨论和制定反恐修订法令草案，以便警察有法律依据执行反恐任务。

维兰多说：“政府将于国会进行协商有关反恐怖主义修订法令草案，以便在短时间内能实行，国会与政府已达成初步共识。”

出席讨论反恐修订法的有斗争民主党（PDI-P）秘书长哈斯多克里斯迪延多（ Hasto Kristiyanto）、民族复兴党（PKB）秘书长Abdul Kadir Karding、建设团结党（PPP）秘书长撒尼（Arsul Sani）、从业党（Golkar）秘书长 Lodewijk Paulus和印尼团结党（PSI）秘书长Raja Juli Antoni

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=215081

Posted by on May 15 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added