Posted by admin

若国会今年六月底之前不通过反恐修订法令案

总统将发布代替法令政府条列

【雅加达罗盘报新闻网5月14日讯】针对国内近日来发生的恐怖分子连环袭击事件，佐科威总统希望国会尽快谈论和通过反恐修订法令草案，以便执法人员能依法执行反恐任务。

若国会不能在今年六月以前通过相关法令草案，佐科威强调将政府将发布代替法令政府条例（Perppu）。周一（5月14日）政法安统筹部长维兰多（Wiranto）在其雅京官邸与支持政府政党会晤后如是表示。

支持政府政党联盟表示将加速修订反恐修订法草案。“在这次会议上，我们同意政府不发布代替法令政府条例。但我们希望国会与政府之间能够立即共同合作和协调有关反恐修订法草案。”维兰多说。

维兰多说，反恐怖修订法令草案已经在国会进行讨论但是迄今尚未有任何进展。

因此，政府敦促国会尽快讨论和制定反恐修订法令草案，以便警察有法律依据执行反恐任务。

维兰多说：“政府将于国会进行协商有关反恐怖主义修订法令草案，以便在短时间内能实行，国会与政府已达成初步共识。”

出席讨论反恐修订法的有斗争民主党（PDI-P）秘书长哈斯多克里斯迪延多（ Hasto Kristiyanto）、民族复兴党（PKB）秘书长Abdul Kadir Karding、建设团结党（PPP）秘书长撒尼（Arsul Sani）、从业党（Golkar）秘书长 Lodewijk Paulus和印尼团结党（PSI）秘书长Raja Juli Antoni。