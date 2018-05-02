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若受到美佳娃蒂邀请加入PDIP

鲁胡特希东布尔称盛情难却

【雅加达罗盘网】民主党政治家鲁胡特希东布尔（Ruhut Sitompul）坦承，若斗争民主党中央理事会总主席美佳娃蒂（Megawati Soekarnoputri）邀请他加入斗争民主党，将会难于拒绝。“我当然不能拒绝参与斗争民主党，尤其是美佳娃蒂的要求，另方面，我与美佳娃蒂的关系相当好。”原民主党政治家鲁胡特如是说。

鲁胡特表示，迄今我与斗争民主党的关系特别靠近，不过我在北苏地方首长竞选中，仅为了协助雅京前副省长查罗特（Djarot Saiful Hidayat）与西哈尔（Sihar Sitorus）搭档参选北苏省正副省长的竞选活动，鲁胡特希东布尔参加竞选活动期间还穿上斗争民主党红色的制服。

鲁胡特希东布尔表示，其实与斗争民主党也具有很长渊源，PDIP是PNI的延伸。再说，他视前任人协议长陶菲克（Taufik Kiemas）为师。

鲁胡特希东布尔还说，当时我在民主党的工作中没有积极性的心态，并有诸多政党邀请我参与，尤其是斗争民主党，虽然如此美佳娃蒂其实也没有不直接邀请我参与斗争民主党。

此外，鲁胡特希东布尔对此邀请未作出决定，不过鲁胡特依然民主党的干部身份。

“所以我应该参与哪个政党，不过我对此事亲自作出决定，之前，诸多政党邀请我参与。”鲁胡特希东布尔这样说。

之前，鲁胡特曾担任民主党竞选发言人的职位，但是鲁胡特经常对民主党做任何的决定反对，譬如是2017年雅京省长和副省长选举，鲁胡特支持钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和查罗特。

众所周知，民主党推举阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）和茜菲雅娜（Sylviana Murni）为2017年雅京省长和副省长候选人，同时鲁胡特引退民主党竞选发言人的职位，并鲁胡特被替代Abdul Wahab Dalimunthe。

鲁胡特决定不会参选立法候选人并正忙着佐科威赢得2019年总统选举。