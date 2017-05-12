Friday, May 12th, 2017 | Posted by

若再不到警察局接受调查
警方拟强制捉拿FPI 头目里兹克·西合

【雅加达TRIBUN新闻网5月12日讯】雅京首都警察刑事调查局拟强制捉拿 捍卫伊斯兰阵线（FPI）头目里兹克 西合（Rizieq Shihab）。因为里兹克不回应警察有关涉嫌与Firza Husein淫秽聊天的传召令。

雅京首都警察公共关系主任拉登.帕拉波沃·阿尔戈·裕沃诺 (Raden Prabowo Argo Yuwono) 警察上校说，若再不到警察局接受调查有关发送淫秽照片和录像，警方拟强制捉拿捍卫伊斯兰阵线头目里兹克 西合。据说，里兹克 西合目前人还在国外，行踪也不明。然而，警方不排除，里兹克 西合已抵达机场就采取强制逮捕措施。

“5月8日我们发送了第二次5月10日调查的传召函。我们等待有关者若再不到警察局接受调查，警方拟强制手段捉拿这位FPI 头目里兹克西合。”阿尔戈裕沃诺周五（5月12日）在雅京南部史芒宜雅京首都警察总部如是说道。

阿尔戈阐明，里兹克案件不是刑事犯罪。因为有报告所以警方以专业的态度执行任务。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=182582

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