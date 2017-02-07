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若再不出席西爪哇警察第三次传召

警方将采取强制逮捕FPI头目里兹克嫌犯

【万隆Liputan6新闻网07日讯】因涉嫌侮辱国家象征而被定罪为犯罪嫌疑人，捍卫伊斯兰阵线（FPI）头目里兹克（Rizieq Shihab）不出席西爪哇警察周二（2月7日）的传召。

里兹克以身体健康欠佳为由，不出席西爪哇警察的第一次传召函。因此，西爪哇警察周三（2月8日）将发送第二次传召函给里兹克，希望里兹克能出席，若第二次传召，他还不出席，警方将发出最后一次传召令，若他还是不肯出席，那么警方将采取强制逮捕行动，将犯罪嫌疑人归案。西爪哇地方警察公共关系主任尤斯利（Yusri Yunus）警察上校周二（7月2日）在万隆西爪哇警察总部如是说道。

同时，西爪哇捍卫伊斯兰阵线辩护律师阿古斯穆罕默德（Muhamad Agus Choiri）通过电话连线说，他的与委托人里兹克因生病为理由不能出席西爪哇警察的传召。

“有可能里兹克过度的疲劳而不能出席。所以里兹克辩护律师将前往西爪哇警方确认一下不能出席传召的理由。”阿古斯如是说道。