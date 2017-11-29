Wednesday, November 29th, 2017 | Posted by

若从业党将召开全国代表特别会议
艾尔朗卡拟参选党总主席职位

经济统筹部协调员艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto）

经济统筹部协调员艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto）

【雅加达TRIBUN新闻网1128日讯】若从业党（Golkar）将召开全国代表特别会议

Munaslub)，工业部长亦是从业党中央理事会（DPP Golkar）经济统筹部协调员艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto）考虑参加从业党中央理事会总主席一职，并希望获得科威总统的允许和支持。

一些从业党干部都表示支持艾尔朗卡为下一任从业党总主席人选。不仅如此，副总统专家组Iskandar Mandji也表示，副总统卡拉也支持艾尔朗卡哈尔丹托为下一任从业党总主席。甚至工商会馆（Kadin）主席 Rosan P Roeslani也表示支持艾尔朗卡。

艾尔朗卡也对Rosan的支持表示感谢。“我请求允许加入竞选成为从业党总主席的职位。” 艾尔朗卡周一（1127日）在婆罗浮屠酒店工商会馆研讨会后如是表示。

之前，从业党中央理事会暂摄总主席 伊德鲁斯玛尔哈姆（Idrus Marham）在1121日召集了1级地方代表理事会（DPD）主席，由肃贪会（KPK）交付拘留瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）全体会议的结果。

Ridwan Bae作为从业党第一地方代表理事会主席阅读会议的结果。在史纳延Sultan 酒店举行的会议上有两点同意，一般说来，所有从业党1DPD都同意从业党中央理事会在雅京Slipi 举行的5点全体会议。

首先，印度尼西亚省DPD在听取了从业党在1121日举行的全体会议后，理解并一贯支持和落实这些决定，其次是关注从业党党章（AD-ART）的固定承诺和从业党的组织规则。” Ridwan Bae 如是说。

如果诺凡多的诉讼在预审过程中被接受，那么暂摄总主席伊德鲁斯玛尔哈姆的任务将宣告结束。第三，如果诺凡多在法庭程序中的诉讼被驳回，那么暂摄日常任务主席也将召开全体会议，以确定下一步要求诺凡多由从业党主席自动下台。

如果诺凡多没有自动辞职，全体会议决定举行一个全国协商会特别会议。“第四，暂摄总主席应该与日常任务主席、统筹部和财政部讨论。” Ridwan Bae如是说道。

 

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