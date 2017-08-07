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苏门答腊林火过火面积扩大

乌甘伊里尔县约120公顷泥炭地着火燃烧

【本报乌甘伊里尔讯】南苏门答腊省乌甘伊里尔（Ogan Ilir）县西北姆鲁丹（Pemulutan Barat）镇发生林火，至今泥炭地已着火燃烧两天。由地方赈灾局、警方和军方及当地居民组成的灭火小组有点难以扑灭火势。

据悉，有120公顷左右泥炭地着火燃烧。灭火小组已部署了来自森林火灾控制局（Manggala Aqni）灭火设备及两架消防直升机进行投射水弹灭火。

Pangdam II/Sriwijaya军事指挥司令官普特兰托（Putranto）少将赶赴灾区视察指挥。苏拉维加亚第二军区（Kodam II/Sriwijaya）会与相关方进行协调，好让灭火工作顺利结束。

据悉，泥炭地从两周前开始着火燃烧。进入旱季，乌甘伊里尔地区的泥炭地尤其位于尹德拉拉亚-巨港（Indralaya-Palembang）东路的泥炭地容易燃烧。不时有不负责任的人焚烧森林以开垦种植园。

前些时，乌甘伊里尔县警察局刑事调查单位主任阿古斯·穆南达尔（Agus Munandar）称，警方抓获两名涉嫌焚烧森林案的当地居民。两名被抓捕的嫌犯在乌甘伊里尔县警察局接受调查。

阿古斯告诉记者：“对，我们在前几天抓捕一名来自红毛丹河村的嫌犯。我们在刚才中午（7月26日）再抓捕一名来自阿里桑-扎雅-北姆鲁丹村的嫌犯。