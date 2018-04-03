Tuesday, April 3rd, 2018 | Posted by

苏里亚巴罗与PDIP高层会晤
加强支持佐科威联盟政党之间的沟通和团结

 

国民民主党中央理事会总主席苏里亚巴罗。

国民民主党中央理事会总主席苏里亚巴罗。

 

【雅加达罗盘报新闻网403日讯】周二（43日）国民民主党中央理事会（DPP NasDem）主席苏里亚巴罗(Surya Paloh)与斗争民主党（PDI-P）秘书长哈斯多克里斯迪延多（Hasto Kristiyanto）以及PDI-P 高层领导进行会晤。

根据罗盘报新闻网站记者说，哈斯多与国会斗争民主党党团议员莉基（Rieke Diah Pitaloka）、阿利夫．威波沃（Arif Wibowo）和斗争民主党中央理事会主席Utut Adianto同时抵达国民民主党中央理事会办事处。

Nasdem秘书长Jhonny G Plate说，会议将讨论几个问题。 其中之一是政府支持政党联盟的团结和有效性。

我们将讨论很多事情，首先是目前联盟支持佐科威政府更成功和更有效性。擩honny周二（43日）在雅京史纳延国会大厦如是说道。

Jhonny继续说，会议也将讨论加强支持佐科威联盟政党之间的沟通和团结 面对即将来临的2018年地方行政首长选举和2019年总统选举。当选举进展顺利时，双方都希望促进政治参与和安全局势。

我们的政治议程是地方行政首长选举、立法选举（Pileg）和总统选举。擩honny如是说。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=211107

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