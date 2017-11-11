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苏西部长在民族英雄纪念日

获得泗水荣誉博士学位

【泗水罗盘报新闻网11月10日讯】周五（11月10日）海洋与渔业部长苏西普吉亚司杜蒂（Susi Pudjiastuti）被11月10日技术学院（ITS）授予荣誉博士学位。这次会议适逢民族英雄纪念日和第57届ITS周年纪念日。

ITS校长Joni Hermana说，苏西部长是第三个获得ITS荣誉博士学位的人。“我们不容易把荣誉博士学位授予某人，因为它成立于60年，只有三个人获得这个荣誉博士学位。”

Joni 解释说。Joni 说，荣誉学位在2010年授予Hermawan Kertajaya博士。他被认为在营销科学领域有所贡献。2015年泗水市市长德利 丽斯玛（Tri Rismaharini）获得同样的荣誉学位。因为在担任泗水市长期间，丽斯玛被认为在城市规划世界中有极大贡献。这一次，苏西部长获得荣誉博士学位。

据说，苏西部长在担任印度尼西亚部长期间成功地建立了印度尼西亚海洋和渔业部门。对于苏西部长来说，这个荣誉博士学位是她第二次在2016年12月获得，她还获得了中爪哇省三宝垄Diponegoro大学的同等学位。出席参加授予荣誉学位的有地方官员和中央官员，以及高等教育总局的Patdono Suwignyo和肃贪会主席阿古斯 拉哈尔佐（Agus Rahardjo）。