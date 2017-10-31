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苏西洛称佐科威总统表示愿意

修订民间组织代替法令政府条例部分内容

【雅加达罗盘报新闻网10月30日】继上周五（27日）突访拜见佐科威总统之后，周一（30日），民主党（PD）中央理事会总主席苏西洛(SBY)由民主党主要党干陪同下在雅京民主党中央党部举行新闻发布会阐述有关民主党对国会通过的民间组织代替法令政府条例 （Perppu Ormas No.2/2017）的明确立场，虽然民主党于10月24日国会全会投赞同票通过以上民间组织代替 法令政府条例，但是要求政府对该政府法令部分内容必须进行修改。

据这位我国第6任总统苏西洛称，佐科威总统原则上已经答应将给予修订。

据苏西洛说，民主党已向政府提出必须加以修改的3项该政府法令内容。

首先，所谓反对班渣西拉（Pancasila）国家五原则的民间组织的权力不应由内政部长和法律和人权部长作最后决定。第二，遭政府取缔或解散的反对班渣西拉民间组织成员不应该受到法律的追究。第三，在解散反对班渣西拉民间组织时必须经过具有公正性和客观的法律程序，政府不能任意解散民间组织。

众人皆知，虽然已经卸任我国第六任总统职位，但是通过民主党在国会的席位，老谋深算的苏西洛在国内政坛上尚具有举足轻重的影响力。

在对民间组织代替法令政府条例国会全会投票时，就充分显示苏西洛的深谋远略的智慧，因为即使民主党（61席位）与国民使命党（49席位），大印尼行动党（73席位）和公正福利党（40席位）联合起来投反对票，也仅不过拥有223席位的劣势地位。根本抵不过支持政府政党的337席位。因此，民主党干脆投赞同票支持政府通过以上Perppu Ormas No.2/2017。之后再与佐科威政府讨价还价，希望捞取到政治筹码。这是民主党如意算盘的出发点。