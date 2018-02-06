Tuesday, February 6th, 2018 | Posted by

苏西洛向警方举报诺凡多辩护律师
诬蔑诽谤指苏西洛涉嫌电子身份证贪污案

苏西洛向警方举报诺凡多辩护律师 诬蔑诽谤指苏西洛涉嫌电子身份证贪污案

苏西洛向警方举报诺凡多辩护律师诬蔑诽谤指苏西洛涉嫌电子身份证贪污案

 

【雅加达安达拉通讯社26日讯】国会前任议长瑟迪亚诺凡多(Setyaovanto)辩护律师菲尔曼（Firman Wijaya）在电子身份证贪污案肃贪法庭庭审过程中指出，我国第六任总统苏西洛班邦尤多约诺（SBY）涉嫌该震惊全国的贪污巨案。

为了表示效忠和支持民主党（PD）中央理事会总主席苏西洛，西东努省马打蓝地方理事会秘书长Zainul Aidi在马打蓝（Mataram）强烈谴责菲尔曼在法庭上的不负责任言论，并说菲尔曼无凭无据，无中生有指苏西洛涉嫌电子身份证贪污案纯属污蔑诽谤的行为。

为了表示自己的清白，苏西洛在夫人阿妮陪同下周二（26日）前往国家警察刑事与侦探局举报诺凡多辩护律师菲尔曼。

苏西洛周二在民主党总部向传媒说，为了自己和家人以及民主党的尊严，他将勇敢面对这一切指控和奋斗到底，展开个人的圣战，为正义而战。因此他希望获得全体民主党干部和党员的支持和祷告。

根据证人米尔万阿米（Mirwan Ami）在庭审过程中的供词，他已向我国第六任总统苏西洛汇报，电子身份证项目存在严重问题，必须予以停止该项目，但是苏西洛不理睬他的建议。据他说，苏西洛坚持要继续进行该项目。当时Mirwan Ami是民主党的一名干部。

苏西洛周二在雅加达举行的新闻发布会上说：“从来没有人向我报告有关采购电子身份证存在严重问题，而必须予以停止的报告。”

苏西洛还说，Mirwan Ami在法庭上的供词是诺凡多辩护律师菲尔曼刻意在法庭上引导的一齣戏，意在诬蔑诽谤他和家人。因此，他必须采取法律途径，举报菲尔曼。

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