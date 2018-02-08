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苏西洛向警方举报诺凡多律师诽谤行为

警方称将适当处理该案件

【雅加达罗盘网2月7日讯】国家警察总长狄托卡纳维安上将称，警方对我国第六任总统苏西洛（SBY）的举报将适当处理该案件。之前，苏西洛举报诺凡多辩护律师菲尔曼（Firman Wijaya）在法庭上作证时指苏西洛也涉嫌电子身份证贪污案。

“我们将对此案件进行适当的处理。”周三（7/2）， 国家警察总长狄托卡纳维安在雅京南区 Tebet路如此说。

不过警察总长狄托对苏西洛的举报不愿多说也不愿回答记者的提问。

“我不想回应对苏西洛到雅京国家警察刑事与侦探局举报菲尔曼的问题。”狄托卡纳维安上将这样表示。

日前前任国会议长诺凡多辩护律师F菲尔曼在电子身份证贪污案法庭上作证时提到真正的电子身份证贪污案的幕后扮演是苏西洛，并由民主党干部处理电子身份证项目。针对以上供词，苏西洛非常不愉快并作出积极的反应，包括采取法律途径举报菲尔曼。这是关系到自己和家人以及民主党的尊严，因此将奋斗到底，展开个人的圣战，为正义而战。

根据证人米尔万阿米（Mirwan Ami）亦是民主党的一名干部，在庭审过程中的供词说，当时他已向我国第六任总统苏西洛汇报，电子身份证项目存在严重问题，必须予以停止该项目，但是苏西洛听而不闻，不理睬他的建议，坚持要继续进行该项目。

苏西洛说，米尔万阿米的作证供词是根据菲尔曼在幕后主导的一齣戏，完全按照诺凡多辩护律师菲尔曼准备好的舞台话剧剧本照读。是具有阴谋嫁祸于人和刻意诬蔑诽谤的恶心行为。