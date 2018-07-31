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苏西洛会晤PKS高层

2019年大选第二轴心政治势力基本成型

【罗盘新闻网7月31日讯】周一（30日）民主党（PD）与大印尼行动党达成政治联盟协议后，当天下午民主党总主席苏西洛（SBY）步履不停前往与正福利党（PKS）高层领导人在雅京南区Hotel Gran Melia会晤。

毫无疑问，政党领袖会晤讨论议题还是围绕2019年总统选举建立联盟共同推举一组正副总统候选人的磋商。有了以伊斯兰为基本宗旨的PKS加入联盟阵营，2019年总统选举的第二轴心政治势力基本成型并将成为佐科威争取蝉联总统的强势对手。

虽然帕拉波沃自称苏西洛已赞同由他成为2019年大选的总统候选人，副总统人选也授权他挑选和决定。然而，根据知情人士透露，副总统是兵家必争之地，相信民主党和大印尼行动党已进行磋商及取得共识推举一名各方都能接受的妥协人选，然而关键是PKS是否愿意放弃副总统高位的提名。

民主党，大印尼行动党和PKS三政党联盟基础已成定局，昨日（7月31日）佐科威也在茂物行宫接见六位支持他的联盟政党秘书长进行会议，共商良策应对反对阵营的最新动向。

日益临近的2019年总统大选，虽然反对阵营尚未公布帕拉波沃的搭档，想必佐科威可谓将棋逢敌手了。

国民普遍期待2019年总统选举，各组候选人能进行一场理性的君子之争。

刚刚结束的2018年世界杯决赛给全球球迷留下深刻的印象和回忆，让人情不自禁说，“法国赢得世界杯冠军，克罗地亚却赢得了尊重！” 的确，输了比赛，却不能赢了尊重。2019年大选到底谁才能笑到最后呢 那就让我们拭目以待吧！