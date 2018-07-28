Saturday, July 28th, 2018 | Posted by

苏西洛与美佳娃蒂心结未解
佐科威或能成为解铃人

资料图：我国第六任总统苏西洛（SBY）与第五任总统美佳娃蒂(Megawati)于2017年8月17日出席在雅京总统府举行的国庆第72周年纪念日活动上相遇并互相问候祝福。

资料图：我国第六任总统苏西洛（SBY）与第五任总统美佳娃蒂(Megawati)于2017年8月17日出席在雅京总统府举行的国庆第72周年纪念日活动上相遇并互相问候祝福。

 

【罗盘报雅加达727日讯】 近日来，民主党（PD）中央理事会总主席苏西洛(SBY)与斗争民主党（PDIP）中央理事会总主席美佳娃蒂苏加诺普特里(Megawati Soekarnoputri) 关系不融洽的消息甚嚣尘上并成为国内主流媒体关注的焦点。其实苏西洛与美佳娃蒂瑜亮情结的关系民众早有耳闻。

回顾历史，民众记忆犹新，2004年担任美佳娃蒂总统政法安统筹部长的苏西洛自立政党（民主党）与尤淑夫卡拉（JK）参选总统选举，而成功击败美佳娃蒂（Megawati-Hasyim Muzadi）搭档。时隔五年，苏西洛与布迪约诺再次击败美佳娃蒂-帕拉波沃，成功连任总统高位。从此，加剧了两人的恩怨情仇。

日益临近2019年总统选举的报名参选登记日期剩余时间不多了，纵横捭阖的民主党除了试图与其他政党建立联盟推举一组正副总统候选人，但是还谈不出任何结果，包括与大印尼行动党总主席帕拉波沃苏比安多的会晤也尚无法达成政治协议。苏西洛甚至还揭橥，不能与佐科威建立联盟其主要障碍是PDIP和美佳娃蒂因素。

Charta Politika政治咨询机构观察员Yunarto Wijaya，周四（26日）在雅京表示，平易近人，性格温和的佐科威总统或能协调苏西洛和美佳娃蒂之间的不和关系。为了国家政局的稳定，平民出身的佐科威总统没有家族的政治抱负，扮演两位政党重量级人物的解铃人，冤家宜解不宜结，希望两位国家领导人心胸宽大，海纳百川,有容乃大。Yunarto Wijaya这样说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221182

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